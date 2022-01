Bűnügy

VV Fanni édesanyja a gyilkos szemébe nézne, de nem kér a véres pénzből

Tavasszal végre pont kerül az évek óta húzódó gyilkossági ügy végére, a bíróság ítéletet fog hozni. A házkutatás során lefoglalt 4,9 millió forintot napokon belül megkapja Novozánszki Fanni családja, akik érthető okokból, látni sem akarják a bankókat. 2022.01.07 08:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lassan minden a helyére kerül. Az ügy iratai hegyekben állva, szépen összerendezve várják a tárgyalás utolsó napjait, a vádlott felkészült a másodfokon eljáró bíróság előtt előadandó beszédére, a vád sorba rendezte a bizonyítékait, a védelem felkészülten vonul majd be a tárgyalóterembe.



A lefoglalt értékeket a napokban szolgáltatja vissza a rendőrség jogos tulajdonosainak. A tárgyak között nagy mennyiségű bankó is van, euró, svájci frank, amerikai dollár és magyar forint, összesen 4,9 millió forintnak megfelelő összeg, amit a helyszínelők találtak Fanni lakásában, a lány eltűnése után. A félretett pénz, ami miatt a vád szerint a valóságshow-szereplőnek meg kellett halnia, vagyis maga az indíték, ami miatt B. László, 2017 novemberében Fanni lakására ment.



A Bors úgy tudja az eddig bűnügyi letétben lévő összeg hamarosan a Novozánszki családhoz, mint sértetti jogutódhoz kerül, aminek egyáltalán nem örülnek a családtagok.



"Fanni édesanyja nem jelentkezett a pénzért eddig sem, és most sem tudja elképzelni, hogy mit kezdjen vele" - mondta a lap megkeresésére, dr Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője. De ennek ellenére is át kell venniük a pénzt, mivel őket illeti. Bár még bírósági ítélet nincs, de minden arra utal, hogy ez volt az indíték arra, hogy B. László a lakására menjen, hogy elvegye Fannitól. Aztán fajultak el a dolgok. A volt valóságshow-szereplő édesanyja a pénzből bármit is vásárolna, az mindig meghalt lányára emlékeztetné - nyilatkozta a jogász.

Az ügyvédek azt javasolták Fanni édesanyjának, hogy vegye át, de tegye bankba, és ne gondoljon a pénzre, ami a lánya vesztét okozta - írja a Bors.



Az ügyben 2022. február első napjaiban lesz újra tárgyalás, az információk szerint a perbeszédek után ítélet születik. Az utolsó tárgyaláson ott lesz Fanni édesanyja is, aki a saját szemével szeretné látni, ahogy elítélik a lánya gyilkosát.



A vádlott B.László legutóbbi tárgyalásán kiderült új fejlemények még a bírónőt is meglepték. Kiderült, hogy Fanni eltűnése után hetekkel valaki a lány e-mail címéről küldött rejtélyes üzenetet egy ismeretlen férfinek. Valamint a "vízihulla" kifejezésre keresett a feltételezett gyilkos.



Az évek óta tartó nyomozás alatt a rendőrség megvizsgálta B. László számítógépét is, melyen sokatmondó keresési előzményeket találtak. Fanni eltűnése napján az "escort fiú", a "bódítószer" és a "vízihulla" kifejezésekre keresett a neten a férfi.