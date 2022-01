Erőszak

Kiraboltatta, megverette volt barátnőjét egy férfi, vádat emeltek ellene

Egy férfi egymillió forintot fizetett azért, hogy két bűntársa megverje és kirabolja volt barátnőjét. Mindhármuk ellen vádat emeltek - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.



A vád szerint a 39 éves férfi először azzal bízta meg egy ismerősét és annak barátnőjét, hogy kövessék és figyeljék volt párját, majd később rávette őket arra is, hogy támadják meg, bántalmazzák és rabolják ki - közölték.



A felbujtó 300 ezer forintot ígért egy 28 éves férfinak, hogy figyelje, kövesse volt barátnőjét, mert szakításuk óta haragudott rá, és meg akarta akadályozni, hogy új párkapcsolata legyen. A sértett megfigyeléséhez a fiatalabb férfi 26 éves barátnője is csatlakozott.



A felbujtó később azzal is megbízta két társát, hogy támadják meg a sértettet a lakásán, kötözzék meg, súlyosan bántalmazzák és rabolják ki. A felbujtó különféle elkövetési módokat is ajánlott volt barátnője testi-, és pszichikai bántalmazásához, és a végrehajtásért egymillió forintot ígért.



A támadók 2020. július 13-án magukat futárnak kiadva a sértett lakásához mentek, amikor a sértett ajtót nyitott, a férfi belökte a lakásba, ököllel megütötte, barátnője pedig megkötözte. A férfi betömte a nő száját, és egy vállfatartó vascsővel ütlegelte őt. Ezután az elkövetők a lakásban összeszedett értékekkel távoztak, magára hagyva a megkötözött, vérző áldozatot, aki súlyos sérüléseket, csonttöréseket szenvedett.



A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás, személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra és mindhárom vádlottra végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta - áll a közleményben.