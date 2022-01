Tragédia

Az esküvőjére készült a sofőr, aki balesete után felakasztotta magát - szivárvány ragyogta be az eget

Balesetezett, majd autója ablakán kimászva elrohant és a közeli erdős részen végzett magával D. Gábor Lukácsházánál. Ismerőseit sokkolták a történtek, ugyanis nem olyan rég még házasodni készült - írta a haon.hu.

Vaol.hu/Horváth Balázs

Még a helyszínelők is értetlenül álltak azelőtt a fehér Fiat furgon előtt, amely nagy sebességgel egy árokba rohant Lukácsházánál még szerdán. Ugyanis a vezetőfülkében senki nem ült, a sokkoló igazságra pedig alig fél óra múlva derült fény, amikor az autót vezető D. Gábor holttestélt nem messze, egy oszlopon fedezték fel: a férfi öngyilkos lett - emlékeztet az új információkat bemutató cikkében a Bors.



Mint azt a szemtanúk elmondták, a kisáruszállító már a baleset előtt is cikázott, valósággal rodeózott a Kőszegtől Szombathely felé vezető úton, mígnem egy balkanyar szegte útját, itt sodródott ki az autó. Mire a helyszínelők kiértek, a sofőrnek már nyoma is veszett, a 112 Press úgy tudja, hogy fél órával később egy arra járó autós figyelmeztette őket: 300 méterre a balesettől egy oszlopon egy férfi holtteste lóg. Nemsokára kiderült, hogy igaza volt: az autó sofőrje, miután kimászott a furgon ablakán, egy vékony madzagot hurkolt a nyaka köré, és az oszlopra felmászva, közel háromméteres magasságban kötötte fel magát.

Kiderült, hogy a kocsiban egy Vas megyei településen élő férfi, a középkorú, asztalosként dolgozó D. Gábor ült, a férfit mindenki kedvelte, így az ismerőseit és barátait is megdöbbentették a történtek.



A helybeliek szerint a férfi már zaklatott állapotban ült kocsiba, és egyenesen egy fás-bokros-erdős terület felé hajtott:



Sajnos nem kizárható, hogy már előre eltervezte, mit fog tenni, főleg, hogy azt mondták, zaklatott állapotban vezethetett, annyira cikázott – mondta a haon.hu-nak egy helybeli.