OKF: sok dolguk volt a tűzoltóknak szilveszterkor

Az év utolsó napján több tűzeset, baleset és szén-monoxid-mérgezés történt az országban. Tűzijátékok miatt is kellett tüzet oltani, továbbá megrémült kutyákat is mentettek a tűzoltók - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szombaton az MTI-t.



Mukics Dániel közleménye szerint szilveszter napján 133 esethez riasztották a tűzoltókat: 52 tűzhöz, 81 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesethez.



Tűzijátékok miatt tizenhétszer avatkoztak be a tűzoltók. Négy helyszínen tűzijátékok maradéka és annak környezete égett közterületen. Égő fák, bokrok, tuják miatt öt esetben riasztották a tűzoltókat. Öt helyen kukák, szeméttárolók égtek, egy autó is kigyulladt.



Többek között tűzijátéktól gyulladt meg a házfalra felfutó borostyán Budapesten a XV. kerületben. A tűzoltók mindenhol gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz nem tudott a környező autókra átterjedni.



Őrbottyánban egy nagytestű kutya kerítésen akadt fenn este. A tűzoltók kéziszerszámokkal kiszabadították, majd átadták a tulajdonosának. Elsején reggel Biharkeresztesen egy szerelőaknába esett kutyát mentettek ki a tűzoltók.



A szóvivő azt írta: nem csak tűzijátékok miatt hívták a tűzoltókat. Újév hajnalán egy katymári családi háznál, a Szabadkai utcában egy gázpalack robbant fel. Egy embert a tűzoltók emeltek ki a romok alól, az épület lakhatatlanná vált.



Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt is több riasztást kapott a katasztrófavédelem. Egy pécsi házban hárman is rosszul lettek a mérgező gáz magas koncentrációja miatt - írta a szóvivő.



Mindemellett több súlyos közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat - közölte Mukics Dániel.