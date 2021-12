Bűnügy

Egy készenléti rendőr megdöbbentő állítása: megerőszakolt két kollégám, elvették a szüzességem

Súlyos zaklatási ügyről számolt be Zsiga Katalin őrmester a Blikknek. A Készenléti Rendőrség egyik bevetési alosztályának munkatársa elmondása szerint megerőszakolták, elvették a szüzességét, majd meg is fenyegették társai.



A hercegszántói határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőr munka után rosszul érezte magát, fájt a feje. A társaságot kerülvén, a számukra kijelölt panzió egyik szobájába vonult el aludni. Másnap az állapota nem javult, a határról hazafelé menet már nemcsak a feje fájt, de a hasa is görcsölt. Egy ponton elájult, majd egy parkolóban ébredt társai körében, lehúzott ablakkal, véresen.



Bár nem érezte jól magát, orvost ezek után nem keresett meg.



"Jött a következő szolgálat, majd az utána következő. Az egyik nap a laktanyaőrzés volt a feladatom, és a pihenőm közben felhívott az egyik volt kollégám. Közölte, hogy már nem bírja tovább, és tudnom kell, hogy egy videó kering rólam, amin az látszik, hogy két kollégám, egy törzsőrmester és egy főtörzsőrmester megerőszakol" - mesélte Katalin a bulvárlapnak, hozzátéve: először nem akarta elhinni, majd később ő is látta a felvételt.



A nő állítása szerint bántalmazója nemcsak beismerte, de el is mondta neki, hogy mindez azért történt, mert ő nem adta oda magát korábban. Katalin feljelentést tett az ügyészségen, a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére közölte, hogy minden támogatást megadnak a nyomozáshoz, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnoka intézkedett - mint fogalmaznak - az érintettek szolgálatának munkahelyi találkozását kizáró módon történő szervezésére.