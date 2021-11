Bűncselekmény

Börtönre ítéltek egy kijárási korlátozásokat megszegő, testvérei adatait használó férfira

Egy rendőrségi kihallgatás során derült csak ki, hogy a férfi minden esetben a testvére adatait adta meg, az ő nevében írta alá a dokumentumokat. 2021.11.11 16:56 MTI

Jogerősen másfél éves börtönbüntetést szabott ki a Zalaegerszegi Járásbíróság arra a férfira, aki tavaly áprilisban sorozatosan megszegte a járványügyi szabályokat, lopáson is érték, de mindannyiszor a testvérei adatait adta meg a sajátjaként - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Bartalné Mentes Judit közölte: a vádlott tavaly áprilisban háromszor szegte meg a kijárási korlátozásról szóló rendeletet - kétszer indok nélkül hagyta el a lakóhelyét, egyszer pedig nem tartott be a másfél méteres távolságot -, amiért összesen 90 ezer forint helyszíni bírságot kapott. Az utóbbi esetben nem fogadta el a helyszíni bírságot, ezért a rendőrök feljelentést tettek ellene, de további 30 ezer forint bírsággal is sújtották, amikor egy benzinkút üzletéből péksüteményt próbált lopni.



A vádlottnál egyik esetben sem voltak személyazonosításra alkalmas okmányok, az adatait bemondás alapján rögzítették. Egy rendőrségi kihallgatás során derült csak ki, hogy a férfi minden esetben a testvére adatait adta meg, az ő nevében írta alá a dokumentumokat.



A Zalaegerszegi Járásbíróság a történteket elismerő vádlottat büntetőügyben elkövetett hamis vád, négyrendbeli, szabálysértésre vonatkozó hamis vád, továbbá ötrendbeli, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás miatt ítélte másfél év börtönbüntetésre a csütörtökön tartott előkészítő ülésen. Az ítéletet a vádlott és a védője, valamint az ügyész is tudomásul vette, így az jogerős.