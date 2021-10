Baleset

Eloltották a szécsényi raktárépület tüzét

A tűzoltók négy vízsugárral eloltották annak a körülbelül négyszáz négyzetméteres raktárépületnek a tüzét, amely Szécsényben, a Varsányi úton égett teljes terjedelmében.



A katasztrófavédelem honlapjának csütörtök hajnali beszámolója szerint a fémszerkezetű csarnokban munkagépeket, gázpalackokat, építőanyagokat is tároltak.



A szécsényi, a balassagyarmati, a salgótarjáni és a berceli hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek öt palackot hoztak ki az épületből, egy palack feltételezhetően felrobbant, valamint a csarnok mellett álló kisteherautó és egy személyautó is károsodott a tűzben. A tűzoltók megkezdték a kiégett csarnok sérült részeinek bontását.