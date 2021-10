Közlekedés

A forgalommal szemben gurult a bátor rolleres - videó

A Győrben közlekedünk Facebook oldalra küldte egy olvasó a videót, amelyen egy "bátor" rolleres mutatványa látható. Egyre több az ehhez hasonló elektromos közlekedési eszköz, amelyek nem sorolhatók be az eddigi kategóriák egyikébe sem.



Sokan mondják, joggal, hogy szabályozni kellene az elektromos rollerekkel való közlekedést. Ez így is van, de ehhez nem kellenek új szabályok, elég lenne a régieket betartani. Például azt, hogy nem szabad forgalommal szemben haladni. Az eset egyébként a Győrött, a Fehérváriúton, az Ipar úti körforgalom előtt készült.



"Ezekre miért nem kell jogosítvány, részt vesz vele a forgalomban?" - kérdezi egy egyik hozzászóló.



A helyzet egyelőre bonyolult, ugyanis a KRESZ nem határozza meg, hogy hova sorolhatók az elektromos rollerek. Így aztán járműnek sem minősülnek, mert például nincs rajtuk ülés, ami a járművek felsorolt jellemzői között szerepel. Nincs tehát szabályozás, nem tudni, hogy hol kellene közlekedni a rollerekkel, és ez bizonytalan jogi helyzetet teremt az esetleges szabálysértésekkor is.



Herpy Miklós közlekedési szakjogász korábban úgy nyilatkozott, hogy a jogalkotóknak sürgősen szabályt kellene hoznia a rollerek és e-rollerek használata ügyében. Felfogása szerint a rollerek helye dinamikájuk és teljesítményük alapján – óránként 25 kilométeres végsebességükkel – a kerékpárok között lenne. Ha ez így lesz, akkor nem kell jogosítvány, sisak, felelősségbiztosítás. Viszont járdán sem haladhatnának vele, csak tolni lenne szabad.