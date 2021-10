Tűzvédelem

Tűzriadó volt az Etele Plazában

Kevesebb, mint egy hónapja nyílt meg Budapest legújabb plázája és egyben az első okosplázája, de nem az első probléma adódott már az épülettel. Szombaton tűzriadó volt, ezért ki kellett üríteni teljesen a bevásárlóközpontot.



Az Index egyik olvasójának beszámolója szerint dél környékén tűzriadó miatt minden vásárlónak el kellett hagynia a közelmúltban átadott Etele Plaza területét.



A helyszínt azóta átvizsgálták, és miután nem találtak problémát, a vásárlókat visszaengedték az üzletközpontba.



„Az Etele Plaza tűzjelzője a mai napon riasztást küldött, így a protokollnak és a szabályzatnak megfelelően a bevásárlóközpontot kiürítették. Az épületet szakszerűen, szabályok szerint átvizsgálták, és rendben találták, ennek megfelelően a vásárlókat vissza is engedték a pláza területére” – mondta Varga Imre, az üzletközpont kommunikációs ügynöksége részéről.



Amint arról a BudaPestkörnyeke.hu is beszámolt, pár hete kikerült a TikTokra egy felvétel, ami szerint a nemrég átadott bevásárlóközpont egyik üzletének plafonjából ömlik a víz.



Az időközben privátra állított felvétel szerint nem sérült meg senki, legfeljebb a 300 millió eurós beruházással épült Etele Plaza becsületén esett némi csorba ezzel – írta az Index.



Az Etele Plaza, Budapest legújabb bevásárló- és szórakoztatóközpontja a Kelenföldi pályaudvar mellett. A több mint 100 milliárd forintba kerülő épületről azt mondják, hogy környezetbarát és Magyarország első okosplázája.



A pláza mindkét bejáratánál a főváros leghosszabb egybefüggő, interaktív LED-falait helyezték fel, az épületben számos USB-csatlakozóval ellátott pad, illetve egy nagyméretű digitális játszószőnyeg is rendelkezésre áll, az információs pultnál pedig egy magyarul is beszélő Pepper robot igazítja útba az érdeklődőket. Az épületben az Óbudai Egyetemen kifejlesztett Ariadné segíti a látássérült és vak látogatókat a tájékozódásban.