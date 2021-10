Bűnügy

Megölte a főbérlőjét, tizenhét év fegyházra ítélték

Tizenhét év fegyházbüntetésre ítélt a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen egy férfit, aki megölte a főbérlőjét.



A törvényszék pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a vádlottat, aki az eset során főbérlője kutyáját is megsebesítette, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint állatkínzás miatt ítélték el.



Mint ismertetették, 2019. január 28-án a férfi - bérletidíj-hátraléka miatt kialakult vita során - több késszúrással megölte főbérlőjét és megsebesítette annak kutyáját. A holttestet az ágyra fektette, majd meggyújtotta, a lángok miatt a már sérült eb is elpusztult.



A Fővárosi Törvényszék közölte: az előkészítő ülésen a vádlott a bűnösségét beismerte, a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. A bíróság a fegyházbüntetés mellett elrendelte a férfival szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.



A törvényszék enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerését, "őszinte, megbánó magatartását", valamint azt is, hogy letartóztatását megelőzően két kiskorú gyermeke eltartásáról gondoskodott.



A bíróság ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe a férfi büntetett előéletét, továbbá azt, hogy áldozatát és annak kutyáját felgyújtotta.



A törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség a súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, ezért az eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.