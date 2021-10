Bűnügy

Nem fértek el a táncparketten, tömegverekedés lett a vége - videó

A Siófoki Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt az öt fiatal férfit, akik 2021 júliusában összeverekedtek egy siófoki szórakozóhelyen.



A vád szerint a 18 és 21 év közötti férfiak azért keveredtek szóváltásba, mert tánc közben két vádlott a könyökével véletlenül meglökte a másik társasághoz tartozókat, illetve egyikük lábára is léptek. A vitát később tettlegesség követte, a vádlottak előbb dulakodni kezdtek, majd testszerte ütlegelni és rugdosni kezdték egymást, melynek következtében ketten is nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedtek.



A vádlottakat a biztonsági őrök a helyszínen visszatartották, őket a nem sokkal később érkező járőrök a Siófoki Rendőrkapitányságra előállították.



A Siófoki Járásbíróság a 2021 szeptemberében megtartott tárgyaláson az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek a vádlottakat, és őket egyenként két évre próbára bocsátotta. Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás - felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása - végett jelentett be fellebbezést.



Az eseményeket a térfigyelő kamera rögzítette.