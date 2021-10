Katasztrófavédelem

OKF: idén már negyvennyolcan haltak meg lakástűzben

Idén már 48 ember vesztette életét lakástűzben, az elmúlt negyedévben hatan - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel hozzátette: idén 422 ember életét mentették meg, és 413-an szereztek kisebb-nagyobb sérüléseket, többségük füstmérgezés miatt.



A katasztrófavédelem összesítése szerint az év harmadik negyedévében kevesebb lakástűz volt, mint az elsőben és a másodikban. Az év első kilenc hónapjában 5176 otthonban csaptak fel lángok. Csaknem 70 ezer négyzetméternyi otthon égett le, akkora terület, mint az egyik legnagyobb budapesti pláza - jegyezte meg a szóvivő.



A legtöbb lakástűz Pest megyében és Budapesten volt, de sokszor hívták a tűzoltókat Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében is - tette hozzá.



Mukics Dániel kitért arra is, hogy idén 237 lakástűz után indítottak tűzvizsgálatot. Ennek eredményei alapján a leggyakrabban nyílt láng használata, dohányzás, elektromos meghibásodás vagy a fűtési rendszer hibái vezettek tűzhöz. 689 lakástűz a kéményben keletkezett, ami azt jelzi, hogy nem mindenki él az ingyenes kéményseprés lehetőségével.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy az 5176 tűzzel érintett otthon közül mindössze hétben volt füstérzékelő. Márpedig, ahol volt ilyen, még sérülés sem történt, és a tűz is sokkal kisebb volt - írta.



Szén-monoxid miatt idén szeptember végéig 697-szer riasztották a tűzoltókat. Ezek során 161-en szenvedtek valamilyen fokú mérgezést, 14-en pedig életüket vesztették a mérgező gáz miatt - olvasható a közleményben.