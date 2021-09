Illegális bevándorlás

Egy hónap alatt ötször támadtak a rendőrökre és katonákra a határsértők Ásotthalomnál - videó

Harminc nap alatt csak Ásotthalomnál öt alkalommal támadtak magyar rendőrökre és katonákra a határsértők - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.



A közlemény szerint szombaton Ásotthalom külterületén kétszer is megtámadták a migránsok a magyar határt őrzőket. Először éjjel kettő előtt Szerbia felől négy migráns dobálta meg a jelzésre érkező rendőrök szolgálati gépjárművét beton- és döngöltföld-darabokkal. A rendőrök nem sérültek meg, de járművük szélvédője több helyen megrepedt.



Délelőtt Szerbia felől létrán átmászó migránsokat fedeztek föl a rendőrök. A helyszínre érő rendőröket látva a határsértők visszamásztak Szerbia felé, azonban dühükben létrájukat a rendőrautó szélvédőjének ütötték, ami berepedt. Személyi sérülés nem történt.



Augusztus 30-án nem sokkal 9 óra után szintén Ásotthalom külterületén járőrözés közben két katonát próbált négy migráns fadarabokkal és apró kövekkel megdobni, de nem érték el őket, azonban a szolgálati autót egy faág eltalálta. A katonák azért, hogy a támadást megakadályozzák, könnygázspray-t alkalmaztak, a migránsok elfutottak Szerbia felé. Személyi sérülés nem történt.



Szeptember 12-én is létrán átmászva próbáltak bejutni az országba migránsok. A helyszínre érkező rendőröket és katonákat a határsértők kővel dobálták meg, egy honvédségi járművet el is találtak.



Szeptember 15-én négy rendőr járőrözött a két kerítés között Ásotthalomnál, amikor a szerbiai oldalon 10-15 migráns jelent meg. Egy farönköt és köveket kezdtek dobálni a rendőrautó irányába, amit több helyen el is találtak. Személyi sérülés nem történt, de a jármű megrongálódott.



A rendőrség minden esetben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt büntetőeljárást kezdeményezett ismeretlen tettesek ellen.



A közlemény szerint az év elejétől növekszik a Magyarország schengeni külső határán jogellenesen belépők vagy azt megkísérlők száma. Szeptember 15-ig 74 068 határsértővel szemben intézkedtek, ami többszörös növekedés az elmúlt év azonos időszakához képest, amikor 22 183 migránssal szemben kellett fellépni - áll a közleményben.