Erőszak

170 ezer forintra büntették a tanárt, mert verekedő diákokat választott szét

Az esetről felvétel is készült, ennek alapján ítélték fél év felfüggesztett szabadságvesztésre az iskola egy technikai dolgozóját, aki szintén a randalírozó diákok ellen próbált tenni.



Az egyik ügyész a videón szúrta ki, hogy Jancsula Dezső magyar-történelem szakos tanár a konfliktust gerjesztő fiatalt visszatartja, a pedagógust végül 170 ezer forintra büntették, és ha az ítélet jogerős lesz, állását is elveszítheti.



Az ATV Híradójának megkeresésére Jancsula Dezső elmondta, hogy “ez egy iskolai erőszak ügy” volt, „aminek a bírói ítélet egy furcsa kimenetet adott.” A 36 éve pályán lévő pedagógus azt mondta, nincs B terve arra az esetre, ha elveszítené állását.



„A visszatartás ténye, az megvalósult. De, hogy ez egy közintézmény területén garázda módon viselkedőkkel szemben túlzott fellépés lenne, és bűncselekménynek minősítendő… Ezt állampolgárként sem nagyon tudom értelmezni, érintettként pedig természetesen nem” – magyarázta Jancsula Dezső.



“Az lehetetlen, hogy egy tanár, aki a feladatát végzi, retorziókkal nézzen szemben, azért, mert a mi gyerekeinket védi azon a területen, ahol megbízott tanárként dolgozik” – mondta el az üggyel kapcsolatban Stiebel Lőrinc, Kökény Község Önkormányzatának képviselője.



A pedagógus mellett a PDSZ is kiállt nemrég kiadott közleményében. A tüntetést október elsejére tervezik a Jancsula Dezső felmentését követelő tiltakozók.