Erőszak

Járókelők teperték le a fiatal lányokat molesztáló férfit Nagykanizsán

Több fiatal lányt is molesztált, egyet majdnem meg is erőszakolt egy férfi egy nagykanizsai lakótelepen. A támadót a járókelők teperték le, mielőtt kiérkeztek a rendőrök, és elfogták az egyik parkolóban. A férfi elfogásáról amatőr felvétel is készült.



A férfi ámokfutásának több tanúja is volt. Az ATV Híradójának az egyikük azt mondta: „Nagyon kevés az olyan ember, aki egy ilyen esetben odamegy segíteni.”



A közelben lakók azt mondták, hogy eddig ezen a környéken nem volt hasonló támadás.



Az ATV Híradójának megszólaló ügyvéd szerint a támadó évekre börtönbe kerülhet. „Figyelemmel arra, hogy az egyik sértett még nem töltötte be a 18. életévét, ebben az esetben a büntetési tétel 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés” – mondta.



A rendőrség a férfi ellen 18 év alatti személy ellen, élet elleni fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak, és más bűncselekmények miatt indított eljárást. Gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.

