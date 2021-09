Borzasztó

Tömeges állatmérgezés Turán: több mint félszáz tetem került elő

Egy rétisas és egy kutya is elpusztult az idegméregtől a turai vadásztársaság területén. Már több mint félszáz állat teteme került elő, a természetvédelmi kár meghaladja a 6 és fél millió forintot - írja a Hvg.



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) augusztus 16-án számolt be róla, hogy több mint száz mérgezett csalétek és félszáz mérgezett állat teteme került elő néhány nap alatt a turai Szent András Dombi Vadásztársaság működési területén. Az áldozatok 96 százaléka védett madár volt.



Az is kiderült, hogy a természetvédelmi kár már meghaladja a hat és fél millió forintot, illetve hogy az áldozatok listájára felkerült egy rétisas is, illetve sétáltatás közben egy kutya is evett mérgezett csalétket.



Az MME korábban azt írta, hogy a megtalált csalétkek számát tekintve ez az eset minden idők legsúlyosabb szándékos mérgezéses bűncselekménye Magyarországon, amely akár helyi ökológiai katasztrófát is okozhatott volna, ha a természetvédelmi szervezetek nem reagálnak azonnal. Később kiderült, az állatok halálát idegméreg okozta.