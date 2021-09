Bűnügy

Letartóztattak egy balatonfüredi bordélyház üzemeltetésével gyanúsított férfit

A vendégek előre fizettek a gyanúsítottnak, aki záráskor a megszerzett pénz felét adta a szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek. 2021.09.07 11:56 MTI

Letartóztatta a bíróság azt az 52 éves férfit, aki egy általa vezetett balatonfüredi éjszakai szórakozóhelyen szexuális szolgáltatásokat nyújtó nők tevékenységét szervezte - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



Azt írták: az üzletszerű kerítés bűntette miatt felelősségre vont férfi 2019 júliusától, elsősorban az idegenforgalmi szezonban, mintegy tizenkét nőt - köztük kiskorút is - alkalmazott, akik a tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás fejében rendszeresen végezték a szórakozóhely felett kialakított szobában, vagy alkalmanként külső helyszíneken.



A vendégek előre fizettek a gyanúsítottnak, aki záráskor a megszerzett pénz felét adta a szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek - tették hozzá.



A Veszprémi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésénék veszélye miatt egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A végzés ellen a gyanúsított és a védője is fellebbezett, ezért az nem végleges - közölték.



A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői tájékoztatása szerint az 52 éves kislődi férfi zavaros ügyei már korábban felkeltették a rendőrök figyelmét, 2020 őszén előkészítő eljárást rendeltek el, majd az idén júniusban indult nyomozás során megállapították, hogy az egyik balatonfüredi szórakozóhelyen prostitúciós tevékenységet folytatnak.



A gyanúsítottat szeptember 3-án fogták el a szórakozóhelyen, ellene kerítés, valamint prostitúció elősegítése megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A férfinál a rendőrök nagy mennyiségű készpénzt is találtak - írták, hozzátéve, hogy a gyanúsított társaságában lévőket is előállították és kihallgatták.