Bűncselekmény

Valaki csúnya tréfát űz: csavaros rémtől rettegnek a paksi autósok

Több mint harminc eset történt, de eddig csak tízen tettek feljelentést a rendőrségen. 2021.08.09

Valaki hetek óta meglazítja az utcán parkoló autók kerekének csavarjait Pakson. Több mint harminc ilyen eset történt, de eddig csak tízen tettek feljelentést a rendőrségen.



A Blikknek Dinnyés Sándor raktáros mesélte el, vele mi történt. Németkéren lakik, este a ház előtt tette le kocsit, másnap hajnali ötkor indult a Szivacsgyárba dolgozni - csakhogy Paks határában megelőzte őt az autója bal első kereke.



"Szerencsére nem vészfékeztem, mert akkor az öreg Skodám biztos fejre állt volna. A kocsi most szervizben van, a szerelő szerint több, mint 100 ezer forint a kár. Az eleje csúnyán megtört, és károsodott a futómű is. Se haragosom, se biztosításom nincs, valahogy majd összespórolom a javítás költségét" - mesélte a férfi a lapnak.



Rózsa Bea kétgyermekes édesanya is hasonló történetről számolt be.



"Az M7-es autópályán 130-cal robogtunk Zalakarosra. Hátul a kislányom, Nina és a fiam, Beni ült, mellettem pedig a férjem. Egyre hangosabban kotyogott a bal első kerék, kis idő múlva már úgy imbolygott az autó, hogy 50-nél nem mertem gyorsabban menni. Amint lehetett, félreálltam. A férjem épp csak megfogta a kerékcsavart, az kupakkal együtt a kezében maradt. Mert a tettes még arra is figyelt, hogy a csavar védőkupakját visszategye a helyére, így ránézésre nem látszik, hogy megpiszkálták azt. Hétfőn az első dolgom az lesz, hogy feljelentést teszek a rendőrségen" - jelentette ki.



Komlósiné Kiss Anita őrnagy, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arra kér minden Paks környéki, utcán parkoló autóst, hogy indulás előtt ellenőrizze a kerekek csavarjait is.