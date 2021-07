Baleset

Börtönbüntetést kér az ügyészség a Ferihegyi úti halálos baleset okozójára

Vádat emelt a Ferihegyi úti, halált okozó baleset ügyében az ügyészség, amely végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz az ellen a 33 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt taxijával frontálisan nekiment egy szabályosan közlekedőnek - közölte a fővárosi főügyész az MTI-vel kedden.



Ibolya Tibor azt írta: a vád szerint a 33 éves férfi kábítószertől bódult állapotban, a biztonsági övét sem becsatolva, a megengedett sebességet jelentősen túllépve, taxijával egy előzés során frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő sértett gépkocsijával a repülőtérre vezető úton.



A férfi a megengedett 70 kilométeres óránkénti sebességnek csaknem kétszeresével, mintegy 130-135 kilométer/órával kezdett előzésbe. A vád szerint a járművezetés előtt elfogyasztott kokain a vádlott figyelő-vigyázó készségét csökkentette, bódult állapotából adódóan nem tudta felmérni a közlekedési helyzetet, így azt, hogy az előzést biztonságosan végre tudja-e hajtani, illetve, hogy az előzés befejezése után a járművel biztonságosan vissza tud-e térni a megelőzött gépjármű elé.



A férfi úgy tért át a menetiránya szerinti szemközti sávba, hogy a biztonságos előzéshez szükséges 260-265 méter helyett mindössze 54 méterre volt a vele szemben 55-60 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedő sértett, akinek a biztonsági öve be volt kötve.



A vádlott autója előtt haladó sofőr észlelte a történteket és lassítani kezdett, ám a férfi olyan gyorsan haladt, hogy nem tudott a saját forgalmi sávjába visszatérni.



Az ügyészség szerint a sértettnek nem volt lehetősége a baleset érdemi elhárítására, a vádlott mintegy 130-135 kilométeres óránkénti sebességgel ütközött az autójának. Az ütközés következtében a sértett gépkocsija megpördült, a szalagkorlátnak csapódott, majd a szalagkorláton átbukva, az ott lévő fás területen egy közvilágítási oszlopnak ütközve állt meg. A vádlott járműve az ütközés után szintén megpördült, és a szalagkorlátnak ütközve, a forgalommal szemben állt meg.



A sértett a szakszerű orvosi ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette.



A balesetben a vádlott is megsérült.



A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban. A vádlott jelenleg is bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll - írta közleményében Ibolya Tibor.