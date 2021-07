Tragikus baleset

Szörnyű tragédia Karcagon: belefulladt a gyógymedencébe egy 7 éves kisfiú

Belefulladt a gyógymedencébe egy 7 éves gyerek az egyik karcagi strandon szombaton, számolt be róla a TV2 Tények.



A riport szerint a gyermeket a szülei egyedül hagyták a gyerekmedencében, amíg elmentek a büfébe, de a kisfiú egy idő után átment a mély vízbe.



Az úszómesterek vették észre, hogy fuldoklik, azonnal kihúzták, de sem ők, sem a mentők nem tudták megmenteni. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.



A beszámoló szerint a tragédia után a család tagjai összeverekedtek.



Az egyik büfés a TV2 Tényeknek arról beszélt, "mindenkit nagyon megviselt, a fürdő egy tíz percen belül ki is ürült. Mindenki hazament, a büfében mi is bezártunk."