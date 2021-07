Bűnügy

Milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat hét ember ellen

Az ügyészség két férfit közokirat-hamisítással is vádol, a vád szerint strómanként jártak el, egyikük egy hamisított szerb útlevél felhasználásával. 2021.07.06 11:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bűnszervezetben elkövetett, milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség a Fővárosi Törvényszéken.



Ibolya Tibor fővárosi főügyész kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: egy 47 és egy 68 éves férfi a 2010-es években takarmány előállításához szükséges természetes - különösen búza, kukorica, sertéstáp, napraforgódara - és szintetikus alapanyagok kereskedelmével foglalkozott.



Tevékenységükhöz olyan céghálózatot építettek ki, amely valós gazdasági tevékenységet nem folytató, időszakosan lecserélt gazdasági társaságokból állt. A cégháló célja volt, hogy a beiktatott, valós gazdasági működést nem folytató társaságok által kiállított áfás számlák adótartalmát a hasznot húzó társaságok levonhassák fizetendő adójukból.



Emellett a bűnszervezet fiktív számlákkal majdnem 90 millió forint adóértékben "beszámlázott" egy másik, szárnyasok bérnevelésével foglalkozó cégnek is, amelyet - bár szerb állampolgároknak adtak át -, valójában egy 45 éves férfi irányított, aki tudott a fiktív számlák befogadásáról.



A bűnszervezet működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015-ben számolta fel, addig a vád szerint a vádlottak a magyar államnak mintegy 1,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak.



A Fővárosi Főügyészség az adócsaló láncolatokban érintett hét ember ellen emelt vádat, legtöbbjükkel szemben bűnszervezetben elkövetett különösen nagy, két ember esetén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása miatt.



Az ügyészség két férfit közokirat-hamisítással is vádol, a vád szerint strómanként jártak el, egyikük egy hamisított szerb útlevél felhasználásával.



A Fővárosi Főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje fegyház-, egy vádlott esetében börtönbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre, emellett egyes vádlottaknál cégvezetéstől eltiltást is indítványozott - áll a közleményben.