Tragédia

Halálos ágyán kérték meg a fiatal rendőrlány kezét

Édesanyja szerint hatéves kora óta csak rendőr akart lenni, munkába menet hajtott fának.

Halálos ágyán kérték meg annak a rendőrnek a kezét, aki június 30-a reggelén balesetet szenvedett az 54-es főúton - írja a Blikk.



A balesetről egyelőre annyi ismert, hogy a fiatal rendőr kocsija fékezés nélkül letért az útról, majd a jobb oldali árokba hajtott, és nekicsapódott a fának. Nikolettet életveszélyes sérülésekkel szállították a kecskeméti kórházba, ahol még egy napig élt a remény, hogy túléli a balesetet; szerelme, Péter a halálos ágyán kérte meg a kezét - írja a napilap, amelynek Nikolett édesanyja is nyilatkozott.



"A kislányom hatéves korában kitalálta, hogy rendőr akar lenni, és azóta ettől nem tágított. Földöntúli boldogság volt neki és nekünk is, amikor ez sikerült. Nem a saját kocsijával, hanem a családi kisbusszal volt, amikor a baleset érte. Képtelen vagyok felfogni, hogy nincs többé. Nekem ő a mindenséget jelentette" - mondta a gyászoló édesanya.



A lap a Zsaruellátó Facebook-oldalán közzétett baráti búcsút is idézi. "Szorítottunk érted, éjszakákat sírtunk át, próbáltam másra koncentrálni szolgálatteljesítés során, de még ott is kitört belőlem a sírás. Hiányzol! Remélem, találkozunk még! Mától Te vagy a mi őrangyalunk" - szól a bejegyzés. Nikolett balesetének körülményeit a rendőrség vizsgálja.