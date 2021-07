Bűnügy

10 lövést adott le a kommandósokra az ámokfutó - döbbenetes részletek a Bajnok utcai elfogásról (videó)

Június 18-án egy fegyveres férfi barikádozta el magát a VI. kerületi bérház egyik lakásában: G. Krisztiánt végül a Terrorelhárítási Központ ártalmatlanította. 2021.07.02 07:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Június 18-án fegyveres férfi barikádozta el magát a VI. kerületi Bajnok utca egyik bérházának lakásában. A Blikk most megtudta, G. Krisztián évek óta rettegésben tartotta lakótársait, pár éve a kétemeletes házat is majdnem felrobbantotta, utána egy ideig idegorvos kezelte, de végül hazaengedték.



Mostani elfogása előtt két nappal a rendőrség már járt nála. Bűncselekmények miatt keresték. Akkor is ellenállt, az egyik rendőrt fejbe rúgta. Egy nap múlva kiengedték, hazamehetett. A lakók most azt követően hívták a 112-es segélyhívót, hogy a 42 éves férfi fegyvert fogott szomszédaira. A rendőrök gyorsan kiértek.



A lap információi szerint a kommandósok először egy telefont akartak bejuttatni hozzá, mert túsztárgyaló akart beszélni vele. Ő a készüléket kidobta az ablakon, majd ezt követően leadott tíz lövést. Nem tudták, riasztó vagy éles fegyvere van-e, a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai betörték az ajtó, elfogták.



G. Krisztián ellen a TEK feljelentést tett felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt. A BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A Blikk azt írja, az interneten aktív közösségi életet élő férfi az egyetemen pszichológiát és informatikát tanult. A világhálóra feltöltött videóin hangszeren zenél, tökéletes angolsággal tart előadást. Könyvet is írt, amelyben elvont formában pszichológiai elemzéseket közölt.