Bűncselekmény

Börtönbe kerül az egyik áruházat Molotov-koktélos támadással fenyegető férfi

Több évre börtönbe kerül az a férfi, aki az egészségügyi veszélyhelyzet idején telefonon azzal fenyegette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletesét, hogy amennyiben nem intézkedik egy angyalföldi élelmiszer-áruházban lévő tömeg feloszlatására, Molotov-koktélos támadást intéz a bolt ellen.



A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a büntetett előéletű férfi még 2020 áprilisában a fenyegetés után az élelmiszerüzlet hirdetőtáblájára trágár, becsmérlő kifejezéseket írt alkoholos filccel. A férfit még aznap a rendőrök közelben található lakásán fogták el.



A Fővárosi Törvényszék február 4-én a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettében és rongálás vétségében mondta ki bűnösnek, amelyért egy év, börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a vele szemben korábban két büntetőügyben kiszabott, de felfüggesztett 2-2 évi szabadságvesztés büntetése utólagos végrehajtását is elrendelte. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosabb minősítés megállapításáért, valamint a büntetés súlyosbításáért, a vádlott pedig felmentésért jelentett be fellebbezést.



A Fővárosi Ítélőtábla pénteki ülésén - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú indítványának helyt adó jogerős ítéletével - a vádlott robbantással és tűzhatással fenyegető erőszakos magatartását terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének minősítette. A bíróság súlyosításul 2 év és 6 hónap végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki.



A másodfokú bíróság jóváhagyta a vádlott korábbi büntetéseinek végrehajtására vonatkozó bírói rendelkezést is - írták.