Balesetveszély

Lánchíd - Egy 100 kilós légibombát hatástalanítottak

Egy száz kilogrammos szovjet légibombát hatástalanítottak és egy másik légibombamaradványt is találtak a honvédségi tűzszerészek a Dunában, a Lánchíd közelében vasárnap délelőtt.



Gajdos Milán, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-nek elmondta: a Duna medrében fellelt eszköz kiemelését követően a tűzszerészek egy 100 kilogrammos szovjet légibombát azonosítottak. Az eszköz éles orrgyújtó szerkezetét eltávolították.



A helyszín átvizsgálásakor előkerült egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványa is. Ez azonban nem tartalmazott gyújtószerkezetet - közölte.



A tűzszerészek mindkét eszközt vízi úton szállítják el a helyszínről, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére viszik későbbi megsemmisítésre - tette hozzá.



A munkálatok idejére korábban mintegy 300 méter sugarú körben elrendelt - több forgalmas útszakaszt, a közösségi közlekedést is érintő - kiürítést és lezárást feloldották - tájékoztatott a kommunikációs tiszt.