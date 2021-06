Állatkínzás

Bőröndben próbálta Magyarországra csempészni a kiskutyákat, elkapták

A röszkei határon lefoglalt 5-6 hetes francia buldogokat fogadtak be a Szegedi Vadaspark természetvédelmi mentőközpontjában. A két kölyköt három másik állattal együtt egy szerb férfi próbálta Magyarországra becsempészni, ám utóbbiak elpusztultak az út során.



Némedi-Varga Éva pénzügyőr alezredes pénteken újságíróknak elmondta, kollégái szerdán délután egy belépésre jelentkező autóbuszt ellenőriztek. A jármű átvizsgálása során az utastérben, elrejtve találtak egy utazótáskát, melyről megállapították, hogy az az egyik sofőré. A bőröndben - csomagok alatt, megfelelő szellőzés és légcsere biztosítása nélkül - öt kiskutyát fedeztek fel.



Az állatok közül három kimúlt, és a másik kettő is rossz állapotban volt. A kutyák részére sem ételt, sem italt nem biztosítottak. Az életben maradt kölyköket a határátkelőhelyen szolgálatban lévő állatorvos látta el, majd a kutyákat a Szegedi Vadasparkba szállították - tudatta az alezredes.



A sofőr nem rendelkezett sem az állatok tulajdonát bizonyító, sem a szállításukhoz szükséges dokumentumokkal. Vele szemben állatkínzás miatt tettek feljelentést - közölte Némedi-Varga Éva.



Veprik Róbert, az állatkert igazgatója emlékeztetett rá, hogy a természetvédelmi mentőközpontban hosszú éve fogadnak be a határon lefoglalt állatokat. Elsősorban nem társállatok, hanem vadon élő fajok példányai kerülnek a központba, de a kettő kölyök ellátását és karanténját itt tudták biztosítani.



A kölykök pusztulását feltehetően hőguta okozta. A mentőközpontba került állatok a körülményekhez képest már jó állapotban vannak, kölyköknek való eledelt és kutyatejpótló-tápszert kapnak, hiszen ennyi idősen még szoptatná őket az anyjuk - közölte az igazgató.



A Nemzeti Állatvédelmi Tanács elnöki posztját is betöltő szakember felhívta a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, valamint arra, hogy az állatok szállítása során is kiemelten szem előtt kell tartani épségüket és biztonságukat.



