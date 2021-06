Bűnügy

275 rendőr, 13 ember, 25 helyszín, több tíz kiló kábítószer

A KR NNI nyomozói összehangolt akció során 13 embert fogtak el, 25 helyszínen tartottak kutatást, több tíz kiló kábítószert, ezzel összefüggésben gépkocsikat és 200 millió forintot meghaladó értékben készpénzt és kriptovalutát foglaltak le. A bűnszervezet felszámolásában nagy jelentősége volt egy új titkosított platformnak, az Anom-nak.



Ez év április végén a FBI Task Force kollégái tájékoztatták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Bűnszervezetek Elleni Osztályát, hogy korábban kifejlesztettek egy saját titkosított platformot, az Anom-ot, amit úgy mutattak be a piacon, hogy az egy új, kifinomult eszköz, amely a bűnüldöző szervek számára hozzáférhetetlen és lenyomozhatatlan. A tájékoztatás során azt is elmondták, hogy Magyarországon jelenleg több személy, feltehetően bűncselekmények elkövetésével érintettek is használnak ilyen készüléket.



A készülékeken folytatott kommunikációk elemzésére az FBI az Europollal közösen egy munkacsoportot hozott létre - melyhez csatlakozott a KR NNI is -, melynek célja az egyes országok bűnüldöző szerveinek támogatása volt. Az elemzések során a rendvédelmi partnerek átnézték minden Anom beszélgetés tartalmát, melyek döntően bűnszervezetekhez köthető kábítószer-kereskedelem és pénzmosás tevékenységgel kapcsolatos adatokat tartalmazott.

A keletkezett adatokból a KR NNI Felderítő Főosztály Bűnszervezetek Elleni Osztály, valamint a Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószerbűnözés Elleni Osztály nyomozói széleskörű felderítést folytattak és beazonosították a platformot használó bűnszervezet tagjait és az általuk folytatott kábítószer-kereskedelmi tevékenységet.



Az FBI, az Europollal és az elemzésekben és felderítésekben résztvevő tagállamok nyomozó szerveivel 2021. június 7-én összehangolt globális akciót tartott, melynek során a KR NNI nyomozói bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Budapesten és Szekszárdon 12 ember egyidejű elfogására intézkedtek. Az üggyel összefüggésben ezen a napon Szerbia területén szintén elfogtak egy 36 éves férfit. K.Pétert egy másik kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytatott eljárás és fogolyszökés miatt nemzetközi elfogatóparanccsal keresett a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja.



A 12 ember tartózkodási helyein, lakóhelyein és a hozzájuk tartozó címeken - összesen 25 címen - tartott kutatás során a nyomozók 57 kilogramm marihuánát, megközelítően 3,5 kilogramm kokaint, 3,5 kilogramm amfetamint, extasy tablettákat, kristályos kábítószergyanús anyagot, fentanylt és a felütéshez használt 13 kilogramm koffeint találtak. A kényszerintézkedések alkalmával 140 millió forintot meghaladó készpénzt, 8,5 millió forintnak megfelelő értékű kriptovalutát és hét személygépjárművet foglaltak le.



Az elfogott személyek közül gyanúsítotti kihallgatásukat követően 11 főt őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásukra. Egy embert csekély mennyiségű kábítószer-fogyasztás miatt gyanúsítottként hallgattak ki a KR NNI munkatársai.



A nagyszabású akcióban a KR NNI és a társszervek részéről összesen 275 rendőr vett részt.