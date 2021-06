Terrorizmus

Többféle terrortámadást tervezett az iszlamista magyar fiatal - videón az elfogás

Elfogott a Terrorelhárítási Központ egy magát iszlamistának valló, 21 éves magyar férfit, aki többféle terrortámadást, tömegrendezvényen történő robbantást, továbbá tömegbe hajtva elkövetett támadást tervezett Magyarországon - jelentette be a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója sajtótájékoztatón, szerdán.



Hajdu János elmondta, hogy a TEK kedden fogta el a férfit.



A főigazgató hozzátette: az illetékes igazgatóságuk hetek óta felderítést folytatott az ügyben, miután az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon - amelyekre szigorú belépési rend alapján lehet csak belépni - egy magyar fiatalember is részt vett a beszélgetésekben.



A párbeszéd tartalma ellenséges ideológiát, "kimondottan dzsihadista propagandát" valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről, azokra vonatkozó eszközökről, anyagokról, módszerről szólt - közölte az altábornagy.



Ismertette: a fiatalember vállalta, hogy csőbombát készít és budapesti vagy más magyarországi tömegrendezvényen használja fel. A beszélgetésben úgynevezett ramming-támadásokról, vagyis gépkocsival a tömegbe hajtó támadásokról szóló információk is megjelentek, a fiatalember határozottan állította, hogy ilyet szeretne elkövetni. Nem vagy ilyen, vagy olyan típusú támadást tervezett, hanem mindkettőt - mondta a főigazgató.



Hajdu János ismertette: már annyi információ gyűlt össze, hogy a felderítési igazgatóság úgy döntött, feljelentést tesz az ügyben. Az ügyészség az ügyet innentől átvette - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva elmondta: a fiatalember bizonyos előkészületeket már tett, például vásárolt a csőbomba összeszereléséhez szükséges anyagokat, de ezt a későbbiekben a nyílt nyomozás fogja feltárni.



Megerősítette, hogy az iszlám hitre áttért férfi megfelelő körülmények között élt és szocializálódott, egy fővárosi egyetem hallgatója. "Egy teljesen normális, átlagos magyar 21 éves fiatalemberről beszélünk" - fogalmazott.



Hatalmas mennyiségű adatot foglaltak le, amelynek elemzése napokba, de akár hetekbe is telhet - közölte.



Arra a kérdésre, hogy a férfi megnevezett-e konkrét rendezvényt, Hajdu János azt mondta: erre nem áll módjában jelenleg válaszolni, de később elképzelhető, hogy tud majd. Időpontról sem tudott beszámolni, de hozzátette: attól tartottak, hogy ez a közeljövőben megtörténhet.



Az MTI kérdésére, hogy magányos elkövetőről van szó vagy lehetnek tettestársai Magyarországon, Hajdu János azt válaszolta: ők is vizsgálják ezt, de egyelőre nem merné egyiket sem biztonsággal állítani.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész korábban azt közölte az MTI-vel, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség őrizetbe vett egy 21 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint "Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén". A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a férfit gyanúsítottként hallgatta ki terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt, és indítványt tett a letartóztatására.



A Fővárosi Törvényszék szerda délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntés jogerős.