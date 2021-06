Baleset

Tart a műszaki mentés, de korlátozottan már közlekedhetnek a vonatok Sátoraljaújhelynél

Fotó: MÁV Facebook

Tart a műszaki mentés, de korlátozottan már közlekedhetnek a vonatok Sátoraljaújhelynél, ahol egy kamionnal ütközött össze és kettészakadt egy személyvonat hétfő este - tájékoztatta a Mávinform kedd délelőtt az MTI-t.



Közleményükben felidézték: a Szerencsről hétfőn 20.21-kor Sátoraljaújhelyre indult személyvonat a végállomásra érkezés előtt, 21.10-kor egy kamionnal ütközött. A vonat kettészakadt és az egyik kocsi kisiklott, leszakadt a felsővezeték, a sorompó oszlopai kidőltek, a biztosítóberendezés kábele, az átjáró és a pálya is megrongálódott.



Azt írták: a vonaton három utas és három szolgálatot teljesítő vasutas tartózkodott. Közülük a mozdonyvezető súlyosan, de nem életveszélyesen sérült meg, őt kórházba szállították. Korábbi tájékoztatásuk szerint a kamion sofőrje is súlyosan megsérült.



A Mávinform kiemelte: baleset idején az átjáróban jól működött a fénysorompó.



A baleseti helyszínelést kedd hajnalra fejezték be. A műszaki mentés tart, de a felsővezeték áramellátását Sárospatakig visszakapcsolták, így Szerencs és Sárospatak között korlátozottan már haladhatnak a vonatok.



Tájékoztatásuk szerint a Szerencs-Sátoraljaújhely közötti személyvonatok jelenleg nem közlekednek. A Zemplén InterCity vonatok szerelvényei Budapest-Miskolc-Szerencs között közlekednek. A Zemplén InterCity vonatokhoz csatlakozva, azok menetrendjében Szerencs és Sárospatak között kétóránként ingavonat közlekedik, amely minden állomáson és megállóhelyen megáll. Sárospatak és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok közlekednek a Zemplén InterCity vonatok menetrendjében.



A hosszabb közúti menetidők és az átszállások miatt a Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon 15-20 perccel is növekedhet az eljutási idő - fejtették ki.



A Mávinform azt írta: a baleset utáni helyreállítás akár több napot is igénybe vehet.