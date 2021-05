Életmentés

Lakáson élesztettek újra egy újszülöttet a mentősök

Minden édesanya rémálmát élte át az a Veszprém megyei anyuka, aki negyedik gyermeke születéséhez kérte a mentők gyors segítségét hétfő hajnalban - írta az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.



"Rutinos mentésirányító bajtársunk több egységet is riasztott, amíg telefonon instruálta a családot a teendőkre. Közösen, pillanatok alatt világra is segítették az újszülöttet, ám a kislány hamar abbahagyta a sírást és már nem vett levegőt. Vonalban levő bajtársunk éppen diktálni kezdte az újraélesztés lépéseit, amikor megérkezett az első mentőegység, akik emelt szinten folytatták az életmentést. Perceken belül további mentőerők érkeztek, köztük a speciális Koraszülött rohamkocsi is, akik másfélórás megfeszített küzdelem után, végül stabil állapotban szállíthatták kórházba az újszülöttet" - osztották meg a nem mindennapi történetet a közösségi oldalukon.



Gratulálunk a mentésben részt vevőknek és a babának sok egészséget!