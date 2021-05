Brutális baleset

Bicikliző kislányt gázolt egy részeg sofőr, aztán 30 méteren át tolta a kocsi alatt

A Kecskeméti Járási Ügyészség súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 decemberében Kiskunhalason ittasan autóval elütött egy kerékpározó lányt, a sértettet az autója alatt vonszolta, majd gyalogosan távozva cserbenhagyta.



A vádirat szerint a vádlott 2019. december 13-án este Kiskunhalason ittas állapotban egy személyautót vezetett. A közvilágítás működött, éjszakai látási viszonyok mellett az aszfaltozott úttest nedves volt.



A vádlott az ittassága miatt alkalmatlan volt a biztonságos járművezetésre. Egy kereszteződéshez érve a jelzőtábla ellenére nem adott elsőbbséget a védett utcán balról érkező és egyenesen továbbhaladni szándékozó kerékpárosnak. A vádlott a kereszteződésbe megállás nélkül, gyorsítva hajtott be és elütötte a 13 éves kerékpáros lányt, aki fékezett és az uralmát elvesztve az úttestre esett. A sértett a vádlott autója alá került, az ittas férfi pedig a lányt az autó alatt mintegy 30 méteren át vonszolta.



A balesetben a kiskorú sértett a fején és testszerte számos, 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülést szenvedett, amelyek szerencsére maradandó fogyatékosság nélkül gyógyultak. A vádlott a balesetet észlelve kiszállt az autóból és gyalogosan próbált elmenekülni anélkül, hogy sérült áldozatának segítséget nyújtott volna.



A közelben tartózkodó rendőrjárőrök azonban elfogták a futva menekülő vádlottat. Az egyenruhások az autó alá beszorult, segítségért kiabáló lány testéről a gépjárművet járókelők segítségével leemelték és a lányt az autó alól kihúzták. A rendőrök a vádlottat őrizetbe is vették.



A sértettet cserbenhagyó vádlottnak egy másik bűncselekményért is felelnie kell: 2019 augusztusában Kiskunhalason ittasan és nyugtató hatása alatt vezetett egy személyautót.



A letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottat a járási ügyészség súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés bűntettén kívül minősített segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével és ittas járművezetés vétségével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön, valamint közügyektől és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.