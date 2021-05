Ünnep

Gyermeknapi kívánságot teljesítettek a rendőrök

Dávidnak, az ötéves szombathelyi kisfiúnak teljesülhetett a vágya 2021. május 26-án, amikor találkozhatott egy kutyás rendőrrel és kipróbálhatta, hogy milyen is egy igazi rendőrautóban ülni. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztályának munkatársai a találkozás alkalmával megmutatták azt is, hogyan működik az ujjnyomatvétel. Megismerhette Csizmazia Tamás c. r. törzszászlóst, a Bűnügyi Technikai Osztály kutyavezetőjét és bűnügyi nyomkövető kutyáját, T-Dextert. A látogatás végén pedig egy, a Bűnmegelőzési Alosztály munkatársai által összeállított ajándékcsomagot is kapott, amelyet lelkesen bontogatott kistestvérével, Hannával. Bízunk benne, hogy a találkozás örök élmény marad Dávidnak és gyermekkori álma, hogy rendőr legyen, felnőttként majd valósággá válhat.

Fotó: Police.hu