Bűnügy

Összeverte a soroksári futónő gyilkosát a vajdasági bérgyilkos

Hiába könyörgött a soroksári futó nő megölésével megvádolt R. Szilveszter, hogy ne tegyék a nemzetközileg ismert bérgyilkossal, D. Csabával egy cellába, a börtön vezetősége úgy döntött, jól kijönnek majd egymással napi 24 órában összezárva pár négyzetméteren, írja a Blikk.



Mostanra kiderült, nem volt igazuk, R. Szilveszter ugyanis csütörtökön reggel arról számolt be ügyvédjének, hogy cellatársa minden indok nélkül nekiesett és megverte. D. Csaba azelőtt támadt rá R. Szilveszterre, hogy utóbbinak elkezdődött a tárgyalása.



Egyszerűen nem értem, hogy a védencemet miért helyezték át korábbi cellatársa, M. Richárd mellől, amikor teljes békében, szinte baráti viszonyban elvoltak egymás mellett. Valamiért mégis a változás mellett döntött az intézmény vezetője, aki D. Csaba mellé osztotta be. Szilveszter tudta, hogy baj lesz, ezt jelezte is, mégsem vették figyelembe a kérését. Állítólag azt mondták neki, majd idővel szépen összecsiszolódnak. Úgy tűnik, ez nem történt meg - mondta a lapnak R. Szilveszter védője, dr. Lichy József.



Hozzátette, a csütörtöki tárgyalás szünetében tudott vele beszélni telefonon, és akkor mesélte, hogy pont az ülés előtt D. Csaba a falhoz vágta és jó néhányszor keményen megütötte. Az ügyvéd kérni fogja a parancsnokot, hogy tegyen valamit, mert veszélyben van ügyfele testi épsége.



A lap emlékeztet, a szerb-magyar kettős állampolgárságú csantavéri halálosztó januárban megverte egy másik cellatársát. Az érintett rab 2018-ban több késszúrással végzett egy nővel.



D. Csaba ügyvédje akkor arról beszélt, védence nem bírja elviselni maga mellett az olyan férfiakat, akik nők életét oltják ki.