Bűnügy

18 évet kapott az élettársa kétéves gyermekét agyonverő férfi

Tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte nem jogerősen a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki 2018-ban olyan súlyosan bántalmazta élettársa kétéves gyermekét, hogy a kisfiú belehalt sérüléseibe.



A bíróság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, a vádlott 2017 nyarától élettársi kapcsolatban élt egy nővel, akinek volt egy 2015-ben született kisfia.



2018 januárjában a gyermek anyja nem volt otthon, a férfi vigyázott a kisfiúra, ezalatt többször bántalmazta a gyermeket, egy botszerű eszközzel megütötte szeméremtájékon, nagy erővel megrázta, megütötte a fejét vagy valamihez ütötte.



A gyermek elveszítette az eszméletét, a mentőket a vádlott ott tartózkodó barátja értesítette. A kiérkező mentők a gyermeket a klinikai halál állapotában találták, sikeresen újraélesztették, azonban a kisfiú, agysérülése következtében, három nap múlva a kórházban meghalt.



Az ügyészség eredetileg halált okozó testi sértés miatt emelt vádat, de ezt a beszerzett bizonyítékok alapján tizennegyedik életétévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésre módosította.



A Fővárosi Törvényszék 18 év fegyházra ítélte a férfit. A szakértői vélemény szerint a gyermek szenvedése lényegesen meghaladta az emberi élet kioltásával szükségszerűen együtt járó fájdalmat, a bíróság - egyéb bizonyítékokra is figyelemmel - megállapította a különös kegyetlenséggel történő elkövetést.



A büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként értékelte a bíróság az eshetőleges szándékot, míg súlyosító körülményként vette figyelembe azt, hogy vádlott korábban vagyon elleni bűncselekmény miatt állt már bíróság előtt, míg nagyobb nyomatékkal értékelte azt a tényt, hogy a felügyeletére bízott gyermek halálát okozta.



A bíróság ítéletét a tárgyaláson jelen lévő ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be.



A bíróság a terhelt letartóztatását fenntartotta.