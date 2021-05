Bíróság

Gyermekek elleni szexuális bűncselekményekért 18 év fegyházra ítéltek egy férfit Tatabányán

Tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélt a Tatabányai Járásbíróság első fokon egy visszaeső férfit, aki két gyermekkel rendszeresen végzett szexuális cselekményeket - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.



Reszl Ildikó főügyész tájékoztatása szerint a férfi 2014 nyarán a bokodi házába csalt egy 7 éves kislányt, filmeket, képeket nézetett vele, levetkőztette, és a gyermekkel szexuális cselekményt végzett heti rendszerességgel. A találkozások után "jutalomként" csokit adott a kislánynak, akivel a szexuális viszonyt 2015 nyarán is folytatta. A gyermek tiltakozása miatt közösülés nem történt.



Az elkövető 2014-ben egy társkereső oldalon megismerkedett egy nővel, akinek 8 éves lányával 2014 júniusa és 2016 ősze között több alkalommal szexuális cselekményt végzett, vele legalább egyszer közösült.



A férfit 2008-ban szemérem elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt 9 év fegyházbüntetésre ítélték, ebből 2013-ban szabadult.



A Tatabányai Járásbíróság a letartóztatásban lévő elkövetőt a mostani, 12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt indult ügyben az ügyészség indítványára 18 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.



Az ítélet nem jogerős, mivel az ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.