Állati

Medvenyomra bukkantak Diósjenőnél

Hivatalos megerősítést is kértek a nemzeti park munkatársaitól, de az állat jelenléte miatt a futóktól és túrázóktól óvatosságot kérnek.



Az ilyen esetekre a Bükki Nemzeti Park korábban azt tanácsolta, hogy a medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van.



A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető.



Szelfizni meg se próbáljunk az állattal!!!