Bűnügy

Döbbenetes jellemrajz készült VV Fanni feltételezett gyilkosáról

VV Fanni feltételezett gyilkosával több elmeorvosi szakértő is beszélgetett, így a bíróság a hétfői tárgyaláson teljes képet kaphatott az elmeállapotával kapcsolatban, írja a Blikk.



A lap információi szerint a szakvélemény többek között leírta, hogy B. László esetében az úgynevezett Szondi-teszt gátlástalan megszállottságot jelez.



Dr. Lichy József ügyvéd, aki a büntetőügyben Novozánszki Fanni családjának jogi képviseletét látja el a lapnak arról beszélt, nagyon megdöbbent, amikor ezt olvasta.



"Legutóbb hasonló megfogalmazásra a móri mészárlás egyik elkövetőjének, Nagy Lászlónak a papírjaiból emlékszem. Nagynál is jelen volt a személyiségzavar, de attól még tökéletesen átlátta, hogy amit csinál, az milyen következményekkel jár. Szóval ezek az emberek nem olyanok, mint például a skizofrének, akik nem létező hangok parancsára bántanak másokat, aztán amikor kitisztulnak, nem is emlékeznek tettükre. Itt egészen mással állunk szemben. Nagy és B. is felméri, mit tesz, később pedig akár maga előtt is képes letagadni a valóságot" - nyilatkozott.



A Blikk szerint B. Lászlót a hétfői tárgyaláson leginkább az zavarta, amikor a férfiasságával kapcsolatos önértékelési zavarairól beszéltek a szakértők. A vizsgálatok szerint ugyanis a vádlott rendkívül érzékeny és sértődékeny, viselkedésében paranoid elemek is megtalálhatóak.



Kapcsolataiban pedig sokszor neurotikus, érzéseit sokáig, akár az önkínzásig menően elfojtja, de aztán egyszer csak robbanásszerűen minden kitör belőle.



A cikkben emlékeztetnek, a nyolc emberéletet követelő móri mészárlás kiagyalója és egyik elkövetője, Nagy László is komoly pszichés problémákkal küzdött: önmagával is képes volt elhitetni, hogy a vérengzést nem is ő követte el, hanem egy, a valóságban nem létező banda.