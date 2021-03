Bűncselekmény

Bosszúból le akarta lőni ismerőse kutyáját, amputálás lett a vége

A vádirat szerint az elkövető csemői ingatlanja padlásán még évekkel ezelőtt talált egy régi, kétcsövű sörétes vadászpuskát és hozzá öt töltényt. A puska elkorhadt tusát maga hozta rendbe.



Emellett 2020 nyarán beszerzett mellé egy olyan teljesítményű légpuskát is, amely már - általa is tudottan - lőfegyvernek minősült.



2020. augusztus 10-én az elkövető a két tölténnyel megtöltött sörétes vadászpuskával megjelent egyik csemői ismerősénél. Azért érkezett oda, hogy ismerőse kutyáját lelője, mert tudta, hogy az eb elszabadult és kárt tett a környéken egy háziállatban.



A férfi már indulás előtt is fogyasztott szeszes italt, de megérkezve a kutya gazdája is kínálta pálinkával. Beszélgetésük közben elárulta szándékát, majd a kutyát meglátva lövésre emelte a fegyvert, azonban ittassága folytán a biztonságos lőfegyverhasználatra alkalmatlan volt.



A fegyver elsült mielőtt még célozhatott volna vele és a kilőtt sörétólmokkal eltalálta a kutya gazdájának jobb lábfejét, amelyet emiatt részben amputáni kellett.



A lőfegyvert a ceglédi rendőrök a helyszínen lefoglalták.



A Ceglédi Járási Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette és maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az elkövetővel szemben.