Bűncselekmény

Szegedi drogterjesztő bandát fogtak el a nyomozók

Szegedi drogterjesztő bandát fogtak el, és több mint öt kilogramm kábítószert vontak ki a piacról a nyomozók - tudatta Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szombaton a rendőrség honlapján.



Nyolc helyszín, három terjesztő, öt fogyasztó, valamint 5100 gramm kábítószer a mérlege annak a rajtaütésnek, ami szerdán zajlott Csongrád-Csanád megyében - olvasható a police.hu oldalon.



Mint írták, a nyomozók egy összehangolt akciót tartottak Szegeden, Deszken és Tiszaszigeten. Az egyik szegedi benzinkút parkolójában éppen a drogüzlet lebonyolítása pillanatában csaptak le a helyi dílerekre, majd összesen nyolc lakásban tartottak kutatást.



A helyszíneken talált kábítószergyanús növényi törmelék - kannabisz - összességében 4,5 kilogrammot, míg a lefoglalt kábítószergyanús fehér por 600 grammot nyomott.



A 40 éves N. Gézát és a szintén 40 éves feleségét, N.Sz. Szilviát, valamint 41 éves társukat, H. Péter Józsefet azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy 2020 ősze óta több alkalommal árusítottak kábítószert szegedi, deszki és tiszaszigeti fogyasztóknak - írták.



Közölték: a három embert bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, míg öt huszonéves fiatalt kábítószer birtoklása miatt.



Mivel felmerült a gyanú, hogy a házaspár saját fiatalkorú gyermekének is adott át kábítószert, ezért őket kiskorú veszélyeztetésével is meggyanúsították.



A nyomozók 6 millió forint készpénzt, ékszereket és gépkocsit is lefoglaltak.



A terjesztőket bűnügyi őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, míg a fogyasztók szabadlábon védekeznek - olvasható.