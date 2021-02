Állatkínzás

Újabb tömeges madármérgezés Miskolcon

Több széttépett varjútetemet, két elhullott varjút, egy karvalyt és egy galambot is találtak a helyszínen. 2021.02.24 12:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mályi madármentők ismét hívást kaptak Miskolcról, ugyanarról a helyről, ahonnan a varjak mérgezése miatt február 8-án kapták a bejelentéseket. A keddi napon több széttépett varjú tetemet, kettő elhullott varjút, egy karvalyt és egy galambot is találtunk a helyszínen.



"Emberi ésszel nem tudjuk felfogni, hogy ki képes ilyen természetkárosításra és állatkínzásra" - olvasható a madármentők Facebook-oldalán.



A rendőrség már nyomoz az ügyben, most ezeket a tetemeket is az ügyhöz csatolták.



A madármentők arra kérnek minden kutyatulajdonost, hogy a Középszer utca feletti részen semmi esetre se engedjék el a kutyájukat mert ha ténylegesen méregről van szó akkor a kutyusokat is veszélyezteti, nem beszélve arról, hogy a kutya is találhat elhullott állatot felveheti.



Ha támogatni szeretné a madármentők munkáját, és a kis betegek gyógyulását és életmentését, akkor ezt adója 1 %-ával Ön is megteheti.

Mályi Természetvédelmi Egyesület

Adószám:18408623-1-05