Koronavírus-járvány

A kiberbűnözők a járványból is hasznot húznak

A kiberbűnözők kreatívak, az elmúlt hónapokban többen is a járványból próbáltak hasznot húzni - figyelmeztet az ESET a biztonságtechnikai szoftvermegoldásokat fejlesztő vállalat legfrissebb jelentésében. A bűnözők vagy az egészségügyi hatóságok tagjainak adták ki magukat, vagy hiánycikk védőfelszereléseket kínáltak eladásra. Magyarországon arcmaszkokat kínáló hamis webshopokkal, illetve kéretlen levelekkel támadták a felhasználókat.



A legújabb átverések már a vakcinával kapcsolatosak, tömeges terjedésük miatt az Interpol és az Europol is riasztást adott ki. A bűnözők kéretlen üzeneteikben a személyes adatok és banki azonosítók megadása után a várakozási listán való előrébb jutást, vagy akár felár ellenében azonnali oltóanyagot ígérnek - hívták fel a figyelmet.



Az öt leggyakoribb átverés közül - amelyre az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint érdemes figyelni - az első az online vásárlás és aukciós átverés. A csalók hamis kiskereskedelmi weboldalakon nevetségesen alacsony áron kínálják híres márkák luxustermékeit. Aki egy ilyen weboldalról rendel valamit, az általában meg sem érkezik, vagy ha mégis, az biztosan egy silány minőségű hamisítvány lesz. Rosszabbul járhat, aki a rendelés során megadta a hitelkártya adatait is, mivel a csalók bármikor visszaélhetnek azokkal. A szakértők szerint ezért csak olyan megbízható, ismert webshopból érdemes vásárolni, amelyik igazolt korábbi eladásokkal rendelkezik.



A második az úgynevezett "money mule" átverés: az új pénzmosási technika során a bűnözők a pénzintézetekkel történő kapcsolatfelvételt iktatják ki, és egy harmadik személy - money mule, azaz pénzöszvér - közreműködésével bújtatják a pénzüket. Az esetek többségében vagy otthoni munkavégzéssel csábítják az áldozatokat, vagy online társkereső platformokat használnak. A szakértők szerint, ha egy távmunkalehetőség magában foglalja pénz utalását egy állítólagos ügyfél számára, ne fogadja el senki az állást, illetve legyen gyanús, ha egy társkeresőn megismert udvarló kéri, hogy küldjenek pénzt valakinek az ő nevében, és utasítsák el a kérését.



Egy újabb átverési kategória a lottó és nyereményjáték csalások: az áldozat egy kéretlen e-mailt, telefonhívást vagy SMS-t kap, amelyikben azt állítják, hogy egy nagyobb összeget vagy valamilyen luxusnyereményt nyert, amiért csak korlátozott ideig tud jelentkezni. Ehhez először meg kell fizetnie egy bizonyos összeget, például az adók fedezetét vagy a szállítási, esetleg más képzeletbeli költséget. Mivel a nyereményjáték nem is létezik, az áldozat soha nem kapja meg az ígért nyereményét, hiába fizeti meg a kért összeget - figyelmeztetnek az ESET szakértői.

Az úgynevezett adócsalások során a bűnözők a helyi adóhatóság nevében adathalász e-maileket küldenek, amelyek révén megpróbálnak személyes és pénzügyi információkat kicsalni áldozataiktól. A megszerzett adatokat pénzügyi csalásokra és személyazonossággal való visszaélésre használják. Aki kap ilyen e-mailt, amit állítólag a helyi adóhatóság küldött, a legjobb, ha közvetlenül az adóhatósághoz fordulva ellenőrzi - közölték.



Az ötödik leggyakoribb átverés a befektetési csalások. Az egyik legismertebb közülük egyfajta piramisjáték, ahol a korábbi befektetőket az újonnan érkezett befektetők pénzéből fizetik ki, egészen a rendszer összeomlásáig. Ezt is általában egy e-mail küldésével kezdik a csalók, amiben bemutatnak egy jónak tűnő üzletet a befektetés megtízszerezésére. Előfordulhat, hogy a csaló létező befektetési társaság képviselőjének adja ki magát. A szakértők szerint alaposan meg kell vizsgálni a lehetőséget, és a mögötte álló céget.