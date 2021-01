Rablás

Debrecentől Győrig több lakásba tört be két férfi, elfogták őket

A Békés megyei rendőrök pénteken Budapesten elfogtak két férfit, aki a gyanú szerint országszerte több lakásba tört be - közölték szombaton a police.hu oldalon.



A betörők úgynevezett zárfésűt használva jutottak be a lakásokba. Az ötvenéves budapesti férfi 2020 augusztusa és decembere között a gyanú szerint nyolc helyre tört be, négyre sátoraljaújhelyi társával közösen - írták.



Októberben egy gyulai lakásból vittek el ékszereket, az ottani rendőrök állapították meg, hogy ugyancsak zárfésűvel követtek el betörést több helyszínen, így Debrecenben, Esztergomban, Győrben, Székesfehérváron, Tatán, Várpalotán.



A lakásokból pénz, ékszerek, órák, parfümök tűntek el, volt, ahonnan fényképezőgép is. A kár meghaladja a 10 millió forintot, ennek egy része megtérül, mert a nyomozók több lopott tárgyat megtaláltak.



A két férfit őrizetbe vették, és vizsgálják, hogy máshol is követtek-e el hasonló módszerrel bűncselekményeket - olvasható a közleményben.