Bűnügy

Három gyermekével sétált az édesanya, amikor rátámadtak és megerőszakolták

A bűncselekmény elkövetésekor még csak 17 éves férfi ittasan, hátulról támadta meg a három kiskorú gyermekével sétáló 33 éves ismerősét. 2021.01.08 10:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szexuális erőszak miatt 3 év 5 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélt a Püspökladányi Járásbíróság egy fiatalkorú férfit, aki egy gyerekeivel sétáló nőre támadt rá az utcán 2020 májusában egy Hajdú-Bihar megyei településen - közölte a Debreceni Törvényszék pénteken az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.



A közlemény szerint a bűncselekmény elkövetésekor még csak 17 éves férfi ittasan, hátulról támadta meg a három kiskorú gyermekével sétáló 33 éves ismerősét, kitépte kezéből a kerékpárt, amelyen gyerekülésben a nő 5 éves fia ült, és felborította azt, majd a sértettet az út melletti füves részen a földre lökte, levetkőztette és megerőszakolta.



A nő próbált ellenállni és segítségért kiabált, a két legkisebb gyermek közeli otthonuk irányába menekült segítséget kérni, a 11 éves lány pedig sokkos állapotban felhívta a segélyhívót.



A férfi ezt észlelve elmenekült kerékpárjával, a helyszínre érkező rendőrök viszont pár óra múlva elfogták. A férfi azóta javítóintézetben van letartóztatásban.



A bíróság - fiatalkorúak bírája által vezetett - tanácsa csütörtökön távmeghallgatás után fenyegetéssel és erőszakkal elkövetett szexuális erőszak miatt 3 év 5 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte a férfit.



A tanács szerint a súlyos büntetést a bűncselekmény elkövetésének "kirívóan durva, gátlástalan, útonállásszerű" elkövetési módja indokolja, "hiszen a vádlott ösztönszerű vágyainak kiélése során teljes mértékben közömbös volt aziránt, hogy mindeközben egy általa is ismert családanyát, gyakorlatilag három kiskorú gyermeke szeme láttára erőszakol meg a nyílt utcán."



A bíróság a férfi megbánását sem tekintette őszintének és meggyőzőnek, miután a róla készült javítóintézeti vélemény és jellemzés szerint még most is igyekszik cselekményét elbagatellizálni.



A bíróság ítélete nem jogerős, mert a férfi és védője részben téves jogi minősítés, részben enyhítés iránt fellebbezést jelentett be. A férfi a másodfokú eljárásig továbbra is letartóztatásban marad - olvasható a közleményben.