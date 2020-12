Erőszak

A megkéselt rendőr jobban van, nincs intenzíven!

Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában szombat délután.



Az M1-nek Wikonkál Norbert, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ főigazgatója azt mondta: a 26 éves rendőr súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, életmentő beavatkozásokat kellett végrehajtani.



A "szerencsén és az ellátást végző orvosokon múlt az élete" - fogalmazott a főigazgató. Megjegyezte, ha egy nagyobb eret ért volna szúrás, a férfi hamar elvérezhetett volna, és mire kórházba kerül, már nem tudtak volna segíteni rajta. Fontosnak nevezte azt is, hogy egy olyan orvoscsapat végezte az ellátást, amelynek katonaorvosként harctéri sérülések ellátásában is nagy tapasztalata van.



A már jobb állapotban lévő kollégájukról szóló hírt szombat délután a rendőrség is közzétette Facebook-oldalán. "Hogy ez így lehessen, köszönet illeti az Országos Mentőszolgálat mentőseit", mert gyors és szakszerű ellátásuknak köszönhetően az életveszélyesen megsebesített kollégájuk időben kórházba kerülhetett - írták, jelezve, hálával tartoznak továbbá a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának is, hogy a speciális sebészi és harctéri sebesülések ellátásában jártas munkatársaik életmentő műtétet végeztek, megmentve ezzel az őrmester életét.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: egy zavartan viselkedő férfi támadt a IV. kerületi, Kassai utcai egyik társasház lépcsőházában a kiérkező járőrpárosra, és a férfi rendőrt többször megszúrta. Társa, egy 23 éves őrmesternő több lövést adott le a támadóra, egy 35 éves délegyházi férfira, aki a helyszínen meghalt. A rendőrnő fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapota miatt megfigyelésre szintén kórházba került. Őt azóta kiengedték a kórházból.