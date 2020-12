Közrend

Zsebtolvajlás elleni akció indul fővárosi tömegközlekedési vonalakon

A karácsonyt megelőző vásárlási szezon bizonyos időszakaiban a megszokottnál többen használják a közösségi közlekedést, és a nagy tömegeket vonzó járatokon a zsebtolvajok is felbukkannak. 2020.12.14 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zsebtolvajlás elleni akció indul fővárosi tömegközlekedési vonalakon az adventi időszakban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) együttműködésében - közölte a BKK szombaton az MTI-vel.



A karácsonyt megelőző vásárlási szezon bizonyos időszakaiban a megszokottnál többen használják a közösségi közlekedést, és a nagy tömegeket vonzó járatokon a zsebtolvajok is felbukkannak - olvasható a közleményben.



Azt írták, fokozott a jegyellenőri, a vagyonőri és az utaskoordinátori jelentét a VIII., a X. és a XVIII. kerület meghatározott járatain, valamint a főváros gerincvonalain egészen karácsonyig. Az akcióban a leginkább érintett kerületek rendőrkapitányságai is részt vesznek.



A BKK közleménye szerint rendőri jelenlét növeli az ellenőrzések hatékonyságát és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosan lehessen utazni a legzsúfoltabb fővárosi járatokon is.



A zsebtolvajok miatt a társaság felhívta az utasok figyelmét arra, hogy lehetőség szerint kerüljék a zsúfolt járatokat, utazás közben a táskákat mindig tartsák maguk előtt és fogják a kezükkel. Továbbá javasolják, hogy a pénztárcát ne a kabát külső, hanem a belső zsebében tartsák, és ne vegyék elő utazás közben.



Azt tanácsolták, hogy az utasok lopás, rablás esetén ne szálljanak szembe az elkövetővel, mert ezeket az akciókat általában szervezetten, egyszerre többen hajtják végre. Ha pedig valaki tetten ér egy tolvajt, akkor kérje hangosan a környezetükben lévő emberek segítségét, illetve értesítse a rendőrséget.