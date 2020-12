Bűnügy

Bűnügyi felügyelet alá került a volt élettársát bántalmazó tűzoltó

Bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el a bíróság egy tűzoltó ellen, aki súlyosan bántalmazta a volt élettársát és annak új párját - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



Azt írták, a borsodi tűzoltó arra gyanakodott, hogy élettársa más férfival tart fenn szerelmi kapcsolatot, emiatt ez év október 30-án késsel fenyegette meg és bántalmazta őt a kiskorú gyerekei szeme láttára.



A nő ezután elköltözött otthonról. A férfi többször is azzal kereste meg, hogy beszéljék meg az ügyet, volt élettársa azonban ezt elutasította.



November 14-én a tűzoltó törzsőrmester megjelent a nő lakhelyén, betörte a lakás ajtaját, bántalmazta és késsel fenyegette meg volt élettársa új párját. A sértett kimenekült a házból, de a tűzoltó még az udvaron is többször megütötte a súlyosan megsérült másik férfit. Ezután visszament a lakásba, betörte a hálószoba ajtaját és volt élettársát is bántalmazni kezdte.



Végül a támadót a helyszínre érkező polgárőrök és rendőrök fékezték meg.



A tűzoltó mindkét esettel kapcsolatban részben beismerte a bűncselekmény elkövetését, hirtelen felindult állapotára hivatkozott.



Az ügyben a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség súlyos testi sértés, kényszerítés, valamint erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és két rendbeli súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoz. A tűzoltóval szemben bűnügyi felügyelet és távoltartás négy hónapra történő elrendelését indítványozták, azzal, hogy a férfi ne hagyhassa el a lakóhelyét engedély nélkül, ne léphessen kapcsolatba a sértettekkel és gyermekeivel, és mozgását a rendőrség nyomkövetővel ellenőrizze.



A bíróság az ügyészi indítványnak megfelelően elrendelte a kényszerintézkedést - áll a közleményben.