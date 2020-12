Erőszak

Saját másféléves gyerekével készített pornóképek mellett 400 másik is volt - keresik a budapesti férfi áldozatait

A 35 éves gyanúsított több mint 400, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételt töltött fel az internetre. Az áldozatok között volt a saját gyermeke is. 2020.12.02 06:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya nemzetközi jelzés alapján azonosított egy 35 éves budapesti férfit, aki több mint 400, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételt töltött fel az internetre.



A nyomozók kiderítették, hogy a több száz, felhőalapú tárhelyre feltöltött médiafájl közül az egyik szexuális abúzust ábrázoló képfelvételen az elkövető saját kisgyermeke látható. A férfi az édesanya tudta nélkül szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette az akkor másfél éves gyermekét, melyről képfelvételt is készített.



A nyomozók 2020. november 30-án hajnalban kutatást tartottak a férfi fővárosi lakásán és lefoglalták informatikai eszközeit, majd gyanúsítottként hallgatták ki gyermekpornográfia és szexuális erőszak bűntettének elkövetése miatt. A kihallgatást követően a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.



Gyermekpornográf felvételek esetében az elkövető felelősségre vonása mellett a kibernyomozók kiemelt célja a felvételeken látható gyermekáldozatok azonosítása, a kiskorúak védelme és a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek káros környezetből történő kiemelése. Ennek érdekében a hagyományos nyomozási technikák mellett a digitális nyomok elemzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Munkájuk eredményességéhez fontos, hogy az erőszak ne maradhasson rejtve, annak gyanúja esetén az érintettek a rendőrséghez, a családvédelmi- vagy segélyszolgálatok felé forduljanak segítségért.



Amennyiben Ön is segítené a nyomozóhatóságok munkáját az áldozatok azonosításában látogassa meg az EUROPOL honlapján.