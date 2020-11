Bűncselekmény

Veszélyes egzotikus állatokat találtak egy dunaharaszti házban - videó

Egy bejelentés miatt vonultak ki a házhoz, és eredetileg drogot kerestek, de még a rendőrök is meglepődtek, amikor a veszélyes állatokat megtalálták. 2020.11.28 MTI

Aligátorteknőst, krokodilt, kígyót és kábítószergyanús növényi palántákat is találtak a rendőrök egy dunaharaszti házban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu honlapon.



Azt írták, hogy egy bejelentés miatt vonultak ki a házhoz, és eredetileg drogot kerestek, de még a rendőrök is meglepődtek, amikor a veszélyes állatokat megtalálták.



A nyomozók a házkutatás során a négy kábítószergyanús növényi palántán és egy mérlegen túl, ketrecekben tartott kisállatokat, kígyót, aligátorteknőst, és az elsődleges szakértői vélemény alapján egy kistestű krokodilt is találtak.



A helyszíni információk szerint a férfi nem értett megfelelően az állatok tartásával kapcsolatos szabályokhoz, ugyanis a kígyót egy fény és levegő nélküli hungarocell dobozban találták meg, valószínűleg már nem élt volna sokáig.



A gyanúsított ráadásul nem egyedül élt: párjával és két gyermekével laktak az ingatlanban - tették hozzá.



A rendőrök azonnal felvették a kapcsolatot egy szakemberrel, aki elmondta, hogy a megtalált élőlények veszélyes állatoknak minősülnek, tartásuk engedélyköteles, sőt valószínűleg a kígyót lakásban tartani még engedéllyel sem lehetett volna. A rendőrök haladéktalanul intézkedtek az állatok elszállításáról Fővárosi Állat- és Növénykertbe.



Az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki a ház 41 éves lakóját, aki az állatok eredetét hitelt érdemlően igazolni nem tudta, vallomásában elmondta, hogy tisztában volt azok veszélyes mivoltával és azzal, hogy tartásuk engedélyköteles, de ezzel nem foglalkozott.



A kábítószergyanús zöld növényi származékokról úgy vallott, hogy ezeket saját célra tartja, magról nevelgeti őket.



A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a dunaharaszti férfi ellen kábítószer birtoklása és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegés vétségének gyanúja miatt folytatja a büntetőeljárást, továbbá vizsgálják, hogy az ügyben felmerül-e más bűncselekmény - áll a közleményben.