Idén már több mint 700 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét szén-monoxid miatt

A mérgező gáz akkor keletkezik, ha a működő nyílt égésterű vízmelegítő vagy fűtőeszköz közelében nem megfelelő a levegő utánpótlása. 2020.11.16 12:12 MTI

Idén már 718 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét szén-monoxiddal összefüggésben, a múlt hétvégén is többen szenvedtek mérgezést - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint egy négytagú budapesti család is kórházba került szén-monoxid-mérgezés miatt a hétvégén.



Az elmúlt három napban a tűzoltókat szén-monoxiddal kapcsolatos esethez Nagykanizsán, Hajdú-Bihar megyében két helyen, Borsod, Csongrád-Csanád és Somogy megyében is riasztották.



A mérgező gáz akkor keletkezik, ha a működő nyílt égésterű vízmelegítő vagy fűtőeszköz közelében nem megfelelő a levegő utánpótlása. Ilyenkor mérgező szén-monoxid fejlődik, amely akár egy percen belül halált okozhat - hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.