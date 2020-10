Bűncselekmény-drog

Több mint 55 millió forint értékű speedet foglalt le a rendőrség Kőbányán

A gyanú szerint egy 44 éves férfi és 48 éves társa egy kőbányai lakásban akart kábítószerlabort üzemeltetni. 2020.10.28 12:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 55 millió forint értékű speedet foglaltak le a rendőrök múlt szombaton két kőbányai helyszínen - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerda reggel a police.hu oldalon.



A gyanú szerint egy 44 éves férfi és 48 éves társa egy kőbányai lakásban akart kábítószerlabort üzemeltetni.



A nyomozók egy X. kerületi lakásban elfogták a 44 éves férfit, akinél 43 gramm speedet, valamint metamfetamin-tartalmú kábítószer készítéséhez alkalmas anyagokat találtak.



A lakásban tartott szemle során több mint 7 ezer euró, illetve több mint 1 millió forint került elő, valamint egy gépjármű indítókulcsa is. A közelben parkoló autóban a nyomozók egy fekete táskát találtak, amiben több mint 7 kilogramm por állagú speed volt.



Ezzel egy időben egy másik kőbányai helyszínen a férfi társát is elfogták a nyomozók, aki korábban társától több mint 11 kilogramm kábítószert vett át. A férfi, hogy a lebukást elkerülje, a kábítószert az autójából kidobta, de a nyomozók egy parkoló autó alatt megtalálták. A rendőrök az elfogáskor az autót is átkutatták, és több mint 1 millió forintot találtak.



A 48 éves férfi vidéki lakásán szintén kutatást tartottak, ahol egy műanyag kannában közel 100 kilogramm folyékony anyagot, feltehetően kénsavat találtak, amely a lefoglalt kábítószer előállításának egyik alapanyaga.



A nyomozók a férfiakat kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.